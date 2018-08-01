Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнение в том, что погибшие в Центральноафриканской республике журналисты работали над расследованием о частных военных компаниях (ЧВК).

Захарова написала на своей личной странице в фейсбуке, что «никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет».

Погибшие журналисты, утверждает Захарова, «двигались совсем не туда, где работают инструкторы». «Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый», — заявила Захарова.

В посте Захарова приводит ссылку на заявление МИД РФ о сотрудничестве с ЦАР, в котором говорится, что в африканскую страну для подготовки военнослужащих направлены «5 военных и 170 российских гражданских инструкторов».

На вопрос в комментариях, почему она приравнивает военных инструкторов к сотрудникам частных военных компаний, Захарова не ответила.