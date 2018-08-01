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«Что они делали в ЦАР на самом деле — вопрос открытый». Мария Захарова — о работе погибших журналистов над фильмом про наемников

Мария Захарова
11:54, 1 августа 2018
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнение в том, что погибшие в Центральноафриканской республике журналисты работали над расследованием о частных военных компаниях (ЧВК).

Захарова написала на своей личной странице в фейсбуке, что «никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет».

Погибшие журналисты, утверждает Захарова, «двигались совсем не туда, где работают инструкторы». «Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый», — заявила Захарова.

В посте Захарова приводит ссылку на заявление МИД РФ о сотрудничестве с ЦАР, в котором говорится, что в африканскую страну для подготовки военнослужащих направлены «5 военных и 170 российских гражданских инструкторов».

На вопрос в комментариях, почему она приравнивает военных инструкторов к сотрудникам частных военных компаний, Захарова не ответила.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты 30 июля в ЦАР на трассе около города Сибю.
В «Центре управления расследования», с которым сотрудничали журналисты, сообщили, что в ЦАР они приехали для съемок фильма о наемниках из частной военной компании «Вагнер», которые, по данным ряда источников, работают в этой стране.

Гибель российских журналистов в ЦАР

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