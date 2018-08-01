«Безопасность обеспечивалась по договоренности с ООН». Глава Центра управления расследованиями — о гибели журналистов в ЦАР
Глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил, что безопасность журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, оговаривалась с миротворцами ООН.
«Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами», — пояснил он.
Коняхин также отметил, что съемочная группа въехала в ЦАР по туристическим визам. Ранее об этом говорил МИД РФ. Глава Центра управления расследованиями рассказал, что журналисты по невыясненной причине отклонились от ранее намеченного маршрута, после чего подверглись нападению.
По его словам, есть несколько версий убийства съемочной группы. «Рассматриваются три основные версии — ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР», — сказал Коняхин.