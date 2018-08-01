Глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил, что безопасность журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, оговаривалась с миротворцами ООН.

«Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами», — пояснил он.

Коняхин также отметил, что съемочная группа въехала в ЦАР по туристическим визам. Ранее об этом говорил МИД РФ. Глава Центра управления расследованиями рассказал, что журналисты по невыясненной причине отклонились от ранее намеченного маршрута, после чего подверглись нападению.