ВТБ начнет заменять коллекторов роботами
ВТБ с 1 сентября начнет использовать роботов-коллекторов для разговоров по телефону с клиентами на ранней стадии просрочки. Сейчас проект тестируется в пилотном режиме.
В банке пояснили, что взаимодействие с заемщиками в обычном режиме тоже пока сохранится.
Как пояснил зампред правления банка Анатолий Печатников, робот не подвержен эмоциональным потрясениям и всегда соблюдает стандарты качества в разговоре с клиентами. Он уточнил, что робот будет работать с просрочкой до 30 дней.
ВТБ — один из лидеров на российском рынке по объемам кредитования. Как сообщается на сайте компании, группой ВТБ выдан каждый пятый кредит физическим лицам в России.
Российские банки и коллекторские агентства внедряют роботов для общения с задолжавшими клиентами с 2016 года. Пока использование таких технологий эффективно только при небольшой просрочке, писал «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Так как в этом случае должники обычно ведут себя менее эмоционально, и разговор реже уходит в сторону от заложенных в программах стандартных ситуаций.
Использование роботов вместо людей для звонков клиентам значительно сокращает издержки банков. По экспертным оценкам, уже в ближайшие годы благодаря этому штат колл-центров крупных организаций можно будет сократить на 30%.
В 2016 году в России был принят закон, ужесточающий работу коллекторов. Им, в частности, запретили звонить должникам чаще раза в день, а также использовать угрозы, применять физическую силу, оказывать психологическое давление и унижать честь и достоинство должников.