ВТБ начнет заменять коллекторов роботами

ВТБ с 1 сентября начнет использовать роботов-коллекторов для разговоров по телефону с клиентами на ранней стадии просрочки. Сейчас проект тестируется в пилотном режиме.

В банке пояснили, что взаимодействие с заемщиками в обычном режиме тоже пока сохранится.