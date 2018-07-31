В Центральноафриканской республике убиты трое россиян

В Центральноафриканской республике (ЦАР) убиты трое граждан России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванные источники.

Информацию о гибели трех человек подтвердило посольство России. По его данным, у двух погибших были пресс-карты «Известий». Газета утверждает, что ее сотрудники не работали в ЦАР.

Газета Ouest-France сообщает, что нападение на россиян было совершено на трассе примерно в 20 километрах от города Сибю, где служат российские инструкторы, которые занимаются подготовкой местных вооруженных сил.

Источник в полиции Центральноафриканской республики сообщил агентству «Интерфакс», что предварительная версия нападения на россиян — ограбление.

РЕН ТВ сообщает, что в ЦАР «работают сотрудники российской частной военной компании». Французская газета Le Monde ранее писала, что в Центральноафриканской республике находятся российские наемники и военные советники.

МИД РФ в марте 2018 года сообщал, что Россия безвозмездно оказывает Центральноафриканской республике военно-техническую помощь. В эту страну поставили партию стрелкового оружия и боеприпасов, из России туда направлены военные и гражданские инструкторы.