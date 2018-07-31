В ЦАР убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм про ЧВК «Вагнер»

Трое россиян, убитых в Центральноафриканской республике — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского. О том, что среди погибших был Орхан Джемаль, также сообщает Русская служба «Би-би-си».

В ЦАР, по словам собеседников «Дождя», погибшие снимали фильм о деятельности ЧВК «Вагнер».