В ЦАР убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм про ЧВК «Вагнер»
15:38, 31 июля 2018
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Трое россиян, убитых в Центральноафриканской республике — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского. О том, что среди погибших был Орхан Джемаль, также сообщает Русская служба «Би-би-си».
В ЦАР, по словам собеседников «Дождя», погибшие снимали фильм о деятельности ЧВК «Вагнер».
По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие. Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник.
По предварительным данным полиции, убийство было совершено с целью ограбления.
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