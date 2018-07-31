Трамп заявил, что согласен на встречу с президентом Ирана «без предварительных условий»
Дональд Трамп объявил, что готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани «без всяких предварительных условий». Это заявление он сделал после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает The Guardian.
Госсекретарь США Майк Помпео позже уточнил, что переговоры возможны только в том случае, если иранские власти «изменят отношение к собственному народу, откажутся от враждебного поведения, согласятся на сделку, которая реально предотвратит распространение ядерного оружия».
В свою очередь, один из советников Рухани Хамид Абуталеби заявил, что необходимое условие встречи — «уважение к великой иранской нации» и возвращение к ядерной сделке.
«Нет никаких предварительных условий. Если они хотят встретиться, я встречусь с ними в любой момент. Во благо страны, во имя их блага, во имя нашего, во благо мира», — заявил Дональд Трамп. (англ. яз.)