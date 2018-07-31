СК возбудил уголовное дело из-за убийства российских журналистов в ЦАР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью в Центральной Африке российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Сегодня стало известно, что в Центральноафриканской республике найдены тела трех человек, предположительно, российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко поехали в ЦАР снимать сюжет про наемников из ЧВК «Вагнер». По имеющимся данным, вечером 30 июля их автомобиль обстреляли на дороге; одной из версий нападения называют ограбление.