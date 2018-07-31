СК возбудил уголовное дело из-за убийства российских журналистов в ЦАР
18:48, 31 июля 2018
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью в Центральной Африке российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Дело возбуждено по статье «убийство» (105 УК РФ).
Сегодня стало известно, что в Центральноафриканской республике найдены тела трех человек, предположительно, российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко поехали в ЦАР снимать сюжет про наемников из ЧВК «Вагнер». По имеющимся данным, вечером 30 июля их автомобиль обстреляли на дороге; одной из версий нападения называют ограбление.
МИД России заявил, что у погибших были при себе «только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля». По данным источника «Интерфакса», у погибших были «просроченные редакционные удостоверения».
Гибель российских журналистов в ЦАР
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