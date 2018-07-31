Осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев объявил в колонии голодовку

Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, объявил голодовку в иркутской колонии № 3 из-за «необоснованного помещения» в штрафной изолятор. Об этом сообщила в фейсбуке адвокат Роза Магомедова.

Адвокат рассказала «Интерфаксу», что Дадаев голодает 12 суток.

По тому же поводу объявили голодовку еще трое заключенных. Еще 17 заключенных ИК-3 объявили голодовку из-за закрытия в колонии мечети и попытки администрации «перенести ее в помещение синагоги».