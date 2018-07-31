Осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев объявил в колонии голодовку
Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, объявил голодовку в иркутской колонии № 3 из-за «необоснованного помещения» в штрафной изолятор. Об этом сообщила в фейсбуке адвокат Роза Магомедова.
Адвокат рассказала «Интерфаксу», что Дадаев голодает 12 суток.
По тому же поводу объявили голодовку еще трое заключенных. Еще 17 заключенных ИК-3 объявили голодовку из-за закрытия в колонии мечети и попытки администрации «перенести ее в помещение синагоги».
Заур Дадаев осужден на 20 лет колонии строгого режима за убийство Бориса Немцова в 2015 году. Следствие назвало его непосредственным исполнителем преступления. Другие фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет, никто из них не признал в суде вину.
Иркутская ИК-3 — колония для бывших сотрудников правоохранительных органов.