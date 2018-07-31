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Михаил Балакин зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы. Со второй попытки

Интерфакс
13:28, 31 июля 2018
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Мосгоризбирком зарегистрировал бывшего владельца компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы. Таким образом, избирком выполнил решение суда, признавшего отказ в регистрации Балакина незаконным.

Балакин стал пятым кандидатом на пост мэра Москвы, включая действующего главу города Сергея Собянина.

12 июля Мосгоризбирком отказал Михаилу Балакину в регистрации, объявив недействительными три подписи муниципальных депутатов, которые должны собирать кандидаты.
Балакин успешно оспорил это решение в суде. У Мосгоризбиркома была возможность обжаловать решение суда, однако апелляция так и не была подана.
Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября.

Выборы мэра Москвы

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