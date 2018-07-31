Ходорковский пообещал «приложить усилия к установлению виновных» в гибели российских журналистов в ЦАР
19:47, 31 июля 2018
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Михаил Ходорковский пообещал «приложить усилия к установлению виновных» в гибели в Центральной Африке Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Погибшие собирались снять в ЦАР фильм про российских наемников из группы «Вагнер» совместно с «Центром управления расследованиями», который основал Ходорковский.
Бизнесмен не сообщил, какие шаги намерен предпринимать для поиска виновных.
«Я до последнего надеялся на чудо, что они попали в плен, что их можно вытащить. Вечная им память. Глубокие соболезнования родным. Я приложу усилия к установлению виновных».
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в Центральной Африке вечером 30 июля. По имеющимся данным, их автомобиль обстреляли на дороге; одной из версий нападения называют ограбление.
Гибель российских журналистов в ЦАР
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