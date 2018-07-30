Участников Pussy Riot, отбывших наказание за акцию на финале ЧМ-2018, задержали на выходе из спецприемников
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был задержан на выходе из спецприемника, где он закончил отбывать арест за участие в акции «Милиционер вступает в игру».
Всем привет! Только что при выходе из Спецприемника номер 2 был задержан нарядом ОМОН. Наряд говорит, что доставляют снова в ОВД Лужники.— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 30, 2018
По словам Верзилова, трех других участниц акции — Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву — тоже задержали на выходе из другого спецприемника. Пахтусова написала, что ее задерживают по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Как отмечает Верзилов, всех активистов оставят на ночь в ОВД «Лужники».
Четверо участников Pussy Riot за акцию в Лужниках получили по 15 суток ареста по статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях. Они также были оштрафованы на 1500 рублей каждый за незаконное ношение полицейской формы.