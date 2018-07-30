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Участников Pussy Riot, отбывших наказание за акцию на финале ЧМ-2018, задержали на выходе из спецприемников

Петр Верзилов
17:05, 30 июля 2018
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Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был задержан на выходе из спецприемника, где он закончил отбывать арест за участие в акции «Милиционер вступает в игру».

По словам Верзилова, трех других участниц акции — Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву — тоже задержали на выходе из другого спецприемника. Пахтусова написала, что ее задерживают по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Как отмечает Верзилов, всех активистов оставят на ночь в ОВД «Лужники».

Четверо участников Pussy Riot за акцию в Лужниках получили по 15 суток ареста по статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях. Они также были оштрафованы на 1500 рублей каждый за незаконное ношение полицейской формы.

Pussy Riot в «Лужниках»

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