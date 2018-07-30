Участников Pussy Riot, отбывших наказание за акцию на финале ЧМ-2018, задержали на выходе из спецприемников

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был задержан на выходе из спецприемника, где он закончил отбывать арест за участие в акции « ».

Всем привет! Только что при выходе из Спецприемника номер 2 был задержан нарядом ОМОН. Наряд говорит, что доставляют снова в ОВД Лужники. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 30, 2018

По словам Верзилова, трех других участниц акции — Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву — тоже задержали на выходе из другого спецприемника. Пахтусова написала, что ее задерживают по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Как отмечает Верзилов, всех активистов оставят на ночь в ОВД «Лужники».