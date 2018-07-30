Глава Серпуховского района объявил голодовку в СИЗО
Глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся под арестом по обвинениям в превышении должностных полномочий, объявил голодовку.
Как пояснили в Общественной наблюдательной комиссии, таким образом политик протестует против недопуска его к выборам на пост главы района на новый срок и против недопуска к нему адвоката.
Ранее Шестун неоднократно заявлял, что 30 июля объявит голодовку в СИЗО.
Уже находясь под арестом, Шестун заявил, что намерен принять участие в новых выборах на пост главы района. Сотрудники ФСИН препятствовали Шестуну в его попытках оформить документы — они отказывались заверять его подпись, а также дважды не пустили к чиновнику нотариуса.
Адвокат Шестуна подал комплект документов на регистрацию кандидатом 28 июля. У избирательной комиссии по закону есть 10 дней, чтобы вынести решение.
Супруга главы района Юлия Шестун также зарегистрировалась кандидатом на выборах.