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Авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты на 10%

Коммерсант
05:52, 30 июля 2018
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Обнуление НДС на региональные перелеты в обход Москвы может обернуться ростом цен на билеты по всем направлениям на 8-10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) . Федеральная антимонопольная служба предлагает обнулить налог к концу 2020 года.

Сейчас на все внутренние перелеты по России действуют льготная ставка НДС — 10%. Минфин предлагает компенсировать потери от обнуления с помощью отмены налоговой льготы на перелеты через Москву. Они будут облагаться обычным налогом в 20%.

В России 75% всех рейсов выполняются через Москву.
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта подсчитала, что в результате новой схемы налоговая нагрузка на авиакомпании увеличится на 20 миллиардов рублей.
24 июля Госдума приняла закон о повышении НДС с 18% до 20%. 28 июля его одобрил Совет Федерации.

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