Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%

Совет Федерации 28 июля одобрил законопроект правительства о повышении НДС с 18% до 20%, принятый Госдумой 24 июля.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Правительство объявило о решении повысить НДС в июне, одновременно с решением повысить пенсионный возраст

По расчетам Минфина, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 634 миллиарда рублей в 2019 году, 678 миллиардов в 2020-м и 728 миллиардов — в 2021-м.

Как писали «Ведомости», таким образом власти хотят получить часть денег на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина, который предполагает, в частности, повышение продолжительности жизни и снижение уровня бедности в России. На выполнение указа требуется как минимум восемь триллионов рублей.