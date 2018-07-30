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Адвокат попросила госзащиту для Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии

Ирина Бирюкова
13:26, 30 июля 2018
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Адвокат Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет предоставить избитому в ярославской колонии заключенному Евгению Макарову госзащиту. Об этом она написала у себя в фейсбуке.

Ее подзащитный, напомнила Бирюкова, опасается, что его могут убить, представив это как самоубийство.

По словам Бирюковой, Макаров находится в камере под видеонаблюдением и просит не вывозить его за пределы колонии без адвоката.

В плане юридической защиты нет никаких проблем. В плане обеспечения физической защиты — мы обеспечить [ее] не можем и не доверяем тюремному начальству. 

Ирина Бирюкова
Ирина Бирюкова передала журналистам видео с пытками в ИК-1. После этого она стала получать угрозы в свой адрес, и уехала из России. Она также обратилась в официальные органы РФ с просьбой предоставить ей госзащиту.

Пытки в ярославской колонии

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