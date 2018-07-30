Адвокат попросила госзащиту для Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии

Адвокат Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет предоставить избитому в ярославской колонии заключенному Евгению Макарову госзащиту. Об этом она написала у себя в фейсбуке.

Ее подзащитный, напомнила Бирюкова, опасается, что его могут убить, представив это как самоубийство.

По словам Бирюковой, Макаров находится в камере под видеонаблюдением и просит не вывозить его за пределы колонии без адвоката.