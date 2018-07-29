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Задержан подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве

МВД России
06:38, 29 июля 2018
Надежный источник

В Москве задержан подозреваемый в нападении на сотрудника полиции на 1-й Брестской улице, около посольства Словакии. Об этом сообщается на официальном сайте московского управления МВД.

Имени задержанного полиция не называет. Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что подозреваемый — уроженец Чечни 2000 года рождения.

На полицейского напали в пятницу, 27 июля. Он получил ножевые ранения и был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Пострадавший — 31-летний командир взвода по охране посольств и консульств. Он рассказал Mash, что приехал к посольству с проверкой постов, заметил подозрительного мужчину, сфотографировал его и отправил снимок сотруднице полиции, которая находилась на посту.

По словам полицейского, подозреваемый напал на него со спины. Пострадавший также рассказал, что достал пистолет, но не смог открыть огонь, поскольку его руки были скользкими от крови и он не сумел передернуть затвор.

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