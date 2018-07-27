В центре Москвы полицейского ранили ножом
Обновление: Пресс-служба МВД подтвердила факт нападения на сотрудника полиции в центре Москвы.
В центре Москвы на территории Тверского района совершено нападение на сотрудника полиции, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органов.
Полицейский получил ножевые ранения. Нападавший — мужчина 25-30 лет — скрылся. Для его задержания в городе введен план «Сирена», сообщил источник «Москвы».
По данным собеседников ТАСС, на полицейского напали возле дома 35 по 1-й Брестской улице. Действует план «Перехват».
Источники «Интерфакса» сообщили, что полицейский охранял посольство Словакии. Пострадавший сотрудник МВД госпитализирован.