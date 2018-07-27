В центре Москвы полицейского ранили ножом

Обновление: Пресс-служба МВД подтвердила факт нападения на сотрудника полиции в центре Москвы.

В центре Москвы на территории Тверского района совершено нападение на сотрудника полиции, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органов.

Полицейский получил ножевые ранения. Нападавший — мужчина 25-30 лет — скрылся. Для его задержания в городе введен , сообщил источник «Москвы».

По данным собеседников ТАСС, на полицейского напали возле дома 35 по 1-й Брестской улице. Действует .

Источники «Интерфакса» сообщили, что полицейский охранял посольство Словакии. Пострадавший сотрудник МВД госпитализирован.