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Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США

Дональд Трамп
15:32, 29 июля 2018
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Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержал его иммиграционную реформу и программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Мы должны, наконец, перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах [иммигрантов]. Нам надо, чтобы в нашу страну приезжали великие люди (англ. яз.).

Дональд Трамп
В конце сентября в США истекает срок действия закона об ассигнованиях, без продления которого правительство не сможет работать.
В начале 2018 года работа американского правительства уже была на некоторое время заблокирована — из-за того, что Конгресс вовремя не сумел договориться о продлении его финансирования. Причиной стали разногласия по поводу миграционной политики.
Трамп выступал с угрозами блокировки работы правительства в марте и апреле 2018 года.

Подробнее о миграционной политике США

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