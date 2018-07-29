Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США
Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержал его иммиграционную реформу и программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.
Мы должны, наконец, перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах [иммигрантов]. Нам надо, чтобы в нашу страну приезжали великие люди (англ. яз.).
В конце сентября в США истекает срок действия закона об ассигнованиях, без продления которого правительство не сможет работать.
В начале 2018 года работа американского правительства уже была на некоторое время заблокирована — из-за того, что Конгресс вовремя не сумел договориться о продлении его финансирования. Причиной стали разногласия по поводу миграционной политики.
Трамп выступал с угрозами блокировки работы правительства в марте и апреле 2018 года.