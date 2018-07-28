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Суд арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна

Интерфакс
23:00, 27 июля 2018
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Суд принял решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», Роберт Кочарян арестован на два месяца.

Интерфакс
В 2008 году после президентских выборов сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна вышли на улицы с требованием пересмотра результатов. Кочарян, занимавший пост президента, отдал указ о разгоне демонстраций и введении чрезвычайного положения. В столкновениях между полицией и митингующими погибли десять человек. 
Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимавший участие в протестах на стороне оппозиции, получил в 2009 году семилетний срок как организатор беспорядков. Он вышел по амнистии через два года.

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