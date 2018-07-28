Суд арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна
Суд принял решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя.
Как сообщает корреспондент «Интерфакса», Роберт Кочарян арестован на два месяца.
В 2008 году после президентских выборов сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна вышли на улицы с требованием пересмотра результатов. Кочарян, занимавший пост президента, отдал указ о разгоне демонстраций и введении чрезвычайного положения. В столкновениях между полицией и митингующими погибли десять человек.
Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимавший участие в протестах на стороне оппозиции, получил в 2009 году семилетний срок как организатор беспорядков. Он вышел по амнистии через два года.