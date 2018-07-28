Авторы законопроекта об аккредитации визовых центров решили отозвать его из Госдумы
Сенатор Константин Косачев и депутат Госдумы Олег Морозов решили отозвать законопроект, из-за которого, по словам представителей туристической индустрии, в России могли закрыться все визовые центры.
По словам Косачева, они «по-прежнему убеждены в правильности самой идеи» предлагавшихся поправок и продолжат добиваться ее воплощения, однако «не могут не учитывать «информационную кампанию» против законопроекта.
«Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали», — написал сенатор.
«Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. <…> Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры», — заявил Константин Косачев.