Авторы законопроекта об аккредитации визовых центров решили отозвать его из Госдумы

Сенатор Константин Косачев и депутат Госдумы Олег Морозов решили отозвать законопроект, из-за которого, по словам представителей туристической индустрии, в России могли закрыться все визовые центры.

По словам Косачева, они «по-прежнему убеждены в правильности самой идеи» предлагавшихся поправок и продолжат добиваться ее воплощения, однако «не могут не учитывать «информационную кампанию» против законопроекта.

«Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали», — написал сенатор.