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Авторы законопроекта об аккредитации визовых центров решили отозвать его из Госдумы

Константин Косачев
07:47, 28 июля 2018
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Сенатор Константин Косачев и депутат Госдумы Олег Морозов решили отозвать законопроект, из-за которого, по словам представителей туристической индустрии, в России могли закрыться все визовые центры.

По словам Косачева, они «по-прежнему убеждены в правильности самой идеи» предлагавшихся поправок и продолжат добиваться ее воплощения, однако «не могут не учитывать «информационную кампанию» против законопроекта.

«Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали», — написал сенатор.

«Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. <…> Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры», — заявил Константин Косачев.

Константин Косачев
Косачев и Морозов предложили обязать компании, предоставляющие посреднические услуги при оформлении виз, аккредитовываться в МИД, а условием аккредитации сделать, в частности, трехлетний опыт работы в сфере, долю иностранцев в уставном капитале не более 20% и отсутствие аффилированности с турбизнесом.
В Российском союзе туриндустрии заявили, что предложенные поправки могут привести к закрытию всех визовых центров в стране, так как ни один из действующих операторов не сможет получить аккредитацию.

Что предлагали Косачев и Морозов

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