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Журналистов позвали на пресс-конференцию в Госдуму. Отвечать на их вопросы депутаты не стали

Ведомости
13:13, 27 июля 2018
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции 27 июля, созванной по итогам весенней сессии парламента.

Как пишут «Ведомости», после отчета о проделанной работе депутаты направились к выходу, не выслушав ни один из вопросов журналистов.

В пресс-службе Госдумы изданию рассказали, что формат мероприятия не был «жестко определен». Вместе с этим газета указывает, что журналисты записывались на вопросы у сотрудников пресс-службы.

Когда журналисты должны были перейти к вопросам, лидеры фракций встали и направились к выходу. На вопрос одного из журналистов, почему, если это пресс-конференция, нельзя задать вопросы, ответа не последовало. В пресс-центре для журналистов накрыли стол с шампанским и угощениями.

Ведомости
Весенняя сессия Госдумы официально длится с 9 января по 29 июля 2018 года. По словам Вячеслава Володина, это самая продолжительная думская сессия с 1999 года.
За этот период в Госдуме произошли несколько скандалов. Депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах, Наталье Поклонской предложили сдать депутатский мандат, а Сергей Железняк подал в отставку с поста замсекретаря генсовета «Единой России».

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