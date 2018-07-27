Журналистов позвали на пресс-конференцию в Госдуму. Отвечать на их вопросы депутаты не стали

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции 27 июля, созванной по итогам весенней сессии парламента.

Как пишут «Ведомости», после отчета о проделанной работе депутаты направились к выходу, не выслушав ни один из вопросов журналистов.

В пресс-службе Госдумы изданию рассказали, что формат мероприятия не был «жестко определен». Вместе с этим газета указывает, что журналисты записывались на вопросы у сотрудников пресс-службы.