Шахтеры в Забайкалье приостановили голодовку. Им выплатили часть долга по зарплате
Шахтеры золотодобывающего предприятия «Урюмкан» в Забайкалье приостановили голодовку после того, как получили зарплату за май. Об этом «Интерфаксу» рассказал один из горняков Андрей Михеичев.
При этом шахтеры продолжают забастовку, отметил Михеичев. Рабочие требуют выплаты зарплаты за июнь.
В пресс-службе главы Забайкальского края Александра Кулакова сообщили, что, кроме зарплаты за май, 40 рабочих получили отпускные за май, также проведен полный расчет работников, уволенных в мае, июне и июле.
«Если нам до понедельника не выплатят зарплату за июнь, то мы продолжим голодовку», — сказал Михеичев.
24 июля десятки шахтеров Дарасунского рудника объявили голодовку, требуя причитающихся им денег, которые они не получали с мая. Долги предприятия перед горняками составляли около 35 миллионов рублей.