Шахтеры в Забайкалье приостановили голодовку. Им выплатили часть долга по зарплате

Шахтеры золотодобывающего предприятия «Урюмкан» в Забайкалье приостановили голодовку после того, как получили зарплату за май. Об этом «Интерфаксу» рассказал один из горняков Андрей Михеичев.

При этом шахтеры продолжают забастовку, отметил Михеичев. Рабочие требуют выплаты зарплаты за июнь.

В пресс-службе главы Забайкальского края Александра Кулакова сообщили, что, кроме зарплаты за май, 40 рабочих получили отпускные за май, также проведен полный расчет работников, уволенных в мае, июне и июле.