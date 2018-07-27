Редакции Forbes вернули доступ к сайту издания
Работа админки сайта российского Forbes восстановлена, все корреспонденты получили к ней доступ и продолжают работу. Об этом заявил шеф-редактор издания Николай Мазурин.
Мазурин также отметил, что пока редакция не встречалась ни с менеджментом, ни с новым исполняющим обязанности главного редактора Андреем Золотовым.
«У нас не работала с утра „админка“, часа три назад работу восстановили. Почему она не работал, я не знаю, возможно, это связано с техническими какими-то делами. Сейчас все работает», — сказал Мазурин «Интерфаксу» в пятницу.
26 июля редакция Forbes направила заявление в прокуратуру, после того как в печатной версии журнала не оказалось статьи о бизнесе группы «Сумма». После этого Мазурин, занимавший должность и. о. главного редактора, был снят с нее, а вместо него был назначен Золотов.
Утром 27 июля журналисты, лишенные возможности делать правки на сайте, опубликовали пост в телеграм-канале с требованием прекратить давление на редакцию. Через несколько минут он был удален.