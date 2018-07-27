Редакции Forbes вернули доступ к сайту издания

Работа админки сайта российского Forbes восстановлена, все корреспонденты получили к ней доступ и продолжают работу. Об этом заявил шеф-редактор издания Николай Мазурин.

Мазурин также отметил, что пока редакция не встречалась ни с менеджментом, ни с новым исполняющим обязанности главного редактора Андреем Золотовым.