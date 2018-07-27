Минтруд пообещал сохранить бумажные трудовые книжки до 2027 года

Работодатели будут обязаны вести трудовые книжки работников в бумажном виде до 1 января 2027 года, сообщила замминистра труда Любовь Ельцова.

Предполагается, что с 2020 года начнется переходный период, во время которого все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в режиме онлайн. Электронные и бумажные трудовые книжки с 2020 до 2027 года будут иметь одинаковую юридическую силу.