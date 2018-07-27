Минтруд пообещал сохранить бумажные трудовые книжки до 2027 года
Работодатели будут обязаны вести трудовые книжки работников в бумажном виде до 1 января 2027 года, сообщила замминистра труда Любовь Ельцова.
Предполагается, что с 2020 года начнется переходный период, во время которого все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в режиме онлайн. Электронные и бумажные трудовые книжки с 2020 до 2027 года будут иметь одинаковую юридическую силу.
«Мы прогнозируем, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Так, например, в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать трудовые книжки, может составить 0,7 миллиарда рублей», — сказала замглавы Минтруда.