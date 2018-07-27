Кандидат в мэры Москвы пожаловался на удаление своих постов в фейсбуке

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов заявил, что администрация Facebook удалила большинство его последних публикаций, посвященных предвыборной кампании.

На своей странице в фейсбуке он опубликовал несколько скриншотов удаленных постов, из которых следует, что эти публикации были восприняты соцсетью как спам. Свиридов считает, что причиной блокировки публикаций стали «массовые жалобы с ботовых аккаунтов».