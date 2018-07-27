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Источники в правительстве Австралии рассказали о подготовке американского удара по Ирану

ABC
07:38, 27 июля 2018
Требует подтверждения

Высокопоставленные источники в правительстве Австралии заявили телеканалу ABC, что США готовятся нанести удар по ядерным объектам в Иране. 

По их данным, удар может быть нанесен уже в августе. Предполагается, что Австралия и Великобритания помогут определить цели ударов.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл не подтвердил эти сообщения, заявив, что у него «нет оснований считать», что США готовятся к этому удару.

В июле президент Ирана Хассан Рухани предупредил Трампа, что «война с Ираном — мать всех войн» и сказал ему «не играть с хвостом льва». Трамп в ответ обратился к Рухани в твиттере: «Никогда больше не угрожай США, иначе наступят последствия, какие мало кто в истории испытал на себе». 26 июля глава специальных сил генерал Ирана Кассем Сулеймани пригрозил Трампу, что Иран в случае американского нападения «уничтожит все, что у него есть».
В мае 2018 года США под руководством Дональда Трампа объявили о выходе из международного соглашения, по которому Иран обязался заморозить ядерную программу в обмен на снятие международных санкций. Трамп, считающий сделку «катастрофической», обещал выйти из нее еще во время предвыборной кампании.

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