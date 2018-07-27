Источники в правительстве Австралии рассказали о подготовке американского удара по Ирану

Высокопоставленные источники в правительстве Австралии заявили телеканалу ABC, что США готовятся нанести удар по ядерным объектам в Иране.

По их данным, удар может быть нанесен уже в августе. Предполагается, что Австралия и Великобритания помогут определить цели ударов.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл не подтвердил эти сообщения, заявив, что у него «нет оснований считать», что США готовятся к этому удару.