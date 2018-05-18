Еврокомиссия разрешила компаниям из ЕС не соблюдать санкции США против Ирана

Еврокомиссия разрешила компаниям из ЕС не соблюдать санкции США в отношении Ирана, восстановленные после выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки.

Как сообщается на сайте Еврокомисии, эти санкции будут включены в блокирующий закон 1996 года. Он позволит компаниям из Евросоюза не соблюдать их, а также требовать возмещения убытков, вызванных санкциями, от лиц, которые их ввели. Кроме того, закон аннулирует на территории Евросоюза иностранные судебные решения, принятые на основе этих санкций.

Обновить блокирующий закон, включив туда новые ограничительные меры США против Ирана, Еврокомиссия планирует до 6 августа 2018 года.