Южнокорейская компания принесла извинения за слухи о 200 тоннах золота на борту затонувшего русского крейсера

Компания Shinil Group, объявившая о том, что обнаружила в Японском море затонувший русский крейсер «Дмитрий Донской», принесла извинения за распространение непроверенной информации о ценном грузе на его борту. По слухам, на крейсере перевозили 200 тонн золота на сумму 130 миллиардов долларов.

Финансовые власти Южной Кореи собираются проверить, не было ли заявление о золоте на борту корабля частью манипуляций на фондовом рынке. Руководители Shinil владеют акциями сталелитейной компании Jeil Steel. После заявления об обнаружении крейсера с золотом ее ценные бумаги подорожали на 139 процентов. Потом котировки резко снизились.

Контролирующие органы также проверят сайт Donskoi International, называющий себя биржей криптовалют. На сайте указано, что все, кто будет торговать на бирже, получат криптовалюту, обеспеченную будущими находками с «Дмитрия Донского». В Shinil отрицают связь с Donskoi International.