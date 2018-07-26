Telegram запустил сервис для хранения данных пользователей

Мессенджер Telegram представил сервис Passport, позволяющий хранить документы и личные данные пользователей и проводить авторизацию в сервисах, для действий в которых нужна идентификация личности.

Пользователь сможет один раз загрузить документы с личной информацией в облако, а затем они будут при необходимости передаваться сторонним сервисам — таким образом, пользователю не придется каждый раз вводить свои персональные данные.

В сообщении мессенджера подчеркивается, что данные будут защищены сквозным шифрованием, и у администрации Telegram не будет к ним доступа.