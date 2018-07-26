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Telegram запустил сервис для хранения данных пользователей

Telegram
17:41, 26 июля 2018
Надежный источник

Мессенджер Telegram представил сервис Passport, позволяющий хранить документы и личные данные пользователей и проводить авторизацию в сервисах, для действий в которых нужна идентификация личности. 

Пользователь сможет один раз загрузить документы с личной информацией в облако, а затем они будут при необходимости передаваться сторонним сервисам — таким образом, пользователю не придется каждый раз вводить свои персональные данные.

В сообщении мессенджера подчеркивается, что данные будут защищены сквозным шифрованием, и у администрации Telegram не будет к ним доступа.  

Скоро мы добавим в Telegram Passport стороннюю верификацию. Благодаря этому, некоторым сервисам вообще не понадобятся сами данные — им будет достаточно того, что аккаунт в Telegram верифицирован и что человек реален (англ.яз.).

Telegram
Весной СМИ писали, что сервис Telegram Passport, в первую очередь, предназначен для блокчейн-платформы Telegram Open Network, которую в ближайшее время планируют запустить владельцы мессенджера. Для этого компания провела два закрытых этапа ICO и собрала 1,7 миллиарда долларов. 
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