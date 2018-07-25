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Александр Головин перейдет из ЦСКА в «Монако». Он станет самым дорогим российским футболистом в истории

Спорт-Экспресс
18:22, 25 июля 2018
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ЦСКА и «Монако» достигли соглашения о переходе во французский клуб 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Официальное объявление о заключении контракта будет сделано 26 июля, после того как Головин пройдет медобследование.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Головина в «Монако» составит два миллиона евро в год, контракт игрока рассчитан на пять лет. ЦСКА получит за трансфер 30 миллионов евро и процент от сделки, если «Монако» в будущем продаст права на игрока в другой клуб.

Покупкой Головина интересовались туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».
Самым дорогим российским игроком в истории до сих пор был Юрий Жирков. В 2009 году «Челси» заплатил ЦСКА за его переход 21 миллион евро.
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