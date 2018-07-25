Александр Головин перейдет из ЦСКА в «Монако». Он станет самым дорогим российским футболистом в истории

ЦСКА и «Монако» достигли соглашения о переходе во французский клуб 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Официальное объявление о заключении контракта будет сделано 26 июля, после того как Головин пройдет медобследование.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Головина в «Монако» составит два миллиона евро в год, контракт игрока рассчитан на пять лет. ЦСКА получит за трансфер 30 миллионов евро и процент от сделки, если «Монако» в будущем продаст права на игрока в другой клуб.