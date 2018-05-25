Юриста ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит об акции 5 мая

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, признав его виновным в организации несогласованной акции.

Поводом для дела, как пишет «Интерфакс», стал его твит о намерении подать уведомления о проведении протестных акций. В твите была ссылка на видео с призывом прийти на акцию и текст: «На митинги 5 мая будем подавать уведомления с 23 апреля».