Юриста ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит об акции 5 мая

Интерфакс
13:43, 25 мая 2018
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Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, признав его виновным в организации несогласованной акции.

Поводом для дела, как пишет «Интерфакс», стал его твит о намерении подать уведомления о проведении протестных акций. В твите была ссылка на видео с призывом прийти на акцию и текст: «На митинги 5 мая будем подавать уведомления с 23 апреля».

После акции 5 мая по статье о нарушении порядка проведении митингов были арестованы Алексей Навальный, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сотрудник ФБК Николай Ляскин, ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов, координатор штабов Сергей Бойко.
Иван Жданов был задержан 24 мая.
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