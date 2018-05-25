Юриста ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит об акции 5 мая
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, признав его виновным в организации несогласованной акции.
Поводом для дела, как пишет «Интерфакс», стал его твит о намерении подать уведомления о проведении протестных акций. В твите была ссылка на видео с призывом прийти на акцию и текст: «На митинги 5 мая будем подавать уведомления с 23 апреля».
Ну наконец-то начали «процесс». Все хорошо, твит в материалах дела pic.twitter.com/diEkbniKc7— Ivan Zhdanov (@IoannZH) May 25, 2018
После акции 5 мая по статье о нарушении порядка проведении митингов были арестованы Алексей Навальный, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сотрудник ФБК Николай Ляскин, ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов, координатор штабов Сергей Бойко.
Иван Жданов был задержан 24 мая.