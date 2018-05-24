В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Ивана Жданова только что задержали на выходе из офиса. Та же самая статья 20.2 (только у него впервые, будет 10 суток, а не 30), еще одного «организатора митинга путем ретвита» нашли. Кажется, в этот раз решили закрыть просто всех.

Как сообщил глава штаба Алексея Навального Леонид Волков, основанием для задержания послужила статья 20.2 КоАП о нарушении порядка организации митинга. Речь идет о протестной акции «Он нам не царь» 5 мая.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицией в Москве на выходе из офиса организации.

После протестных митингов «Он нам не царь» 5 мая правоохранительные органы привлекли к административной ответственности более 30 сотрудников ФБК и региональных штабов Алексея Навального, выступавших заявителями оппозиционной акции.

Глава ФБК Алексей Навальный, которого 5 мая задержали на акции на Пушкинской площади в Москве, отбывает 30 суток ареста за повторное нарушение порядка организации митинга и 15 суток ареста за неповиновение полиции. Оба срока отсчитываются с одной даты, поэтому в общей сложности политик проведет в спецприемнике 30 суток.

По 30 суток ареста также получили ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и бывший координатор московского штаба Сергей Бойко. Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили арест сроком в 25 суток.

На акциях «Он нам не царь», приуроченных к четвертой инаугурации Владимира Путина на пост президента, по всей России были задержаны 1600 человек.