В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Леонид Волков
10:35, 24 мая 2018
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицией в Москве на выходе из офиса организации.

Как сообщил глава штаба Алексея Навального Леонид Волков, основанием для задержания послужила статья 20.2 КоАП о нарушении порядка организации митинга. Речь идет о протестной акции «Он нам не царь» 5 мая.

После протестных митингов «Он нам не царь» 5 мая правоохранительные органы привлекли к административной ответственности более 30 сотрудников ФБК и региональных штабов Алексея Навального, выступавших заявителями оппозиционной акции.
Глава ФБК Алексей Навальный, которого 5 мая задержали на акции на Пушкинской площади в Москве, отбывает 30 суток ареста за повторное нарушение порядка организации митинга и 15 суток ареста за неповиновение полиции. Оба срока отсчитываются с одной даты, поэтому в общей сложности политик проведет в спецприемнике 30 суток.
По 30 суток ареста также получили ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и бывший координатор московского штаба Сергей Бойко. Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили арест сроком в 25 суток.
На акциях «Он нам не царь», приуроченных к четвертой инаугурации Владимира Путина на пост президента, по всей России были задержаны 1600 человек.

Акции 5 мая

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