В Москве избили фигуранта «болотного дела» Николая Кавказского

Николай Кавказский
05:14, 25 мая 2018
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На фигуранта «болотного дела», правозащитника и члена партии «Яблоко» Николая Кавказского напали в центре Москвы. Как он сам сообщил в твиттере, вечером 24 мая его избили несколько человек около станции метро «Площадь Революции».

После нападения Кавказский обратился в ОВД «Китай-город», а после — в больницу, где врачи зафиксировали у него ушибы и ссадины.

В июне 2012 года Николай Кавказский был задержан после беспорядков на Болотной площади. В рамках расследования «болотного дела» он провел под арестом почти полтора года.
В декабре 2013 года Николай Кавказский был амнистирован с двумя другими фигурантами «болотного дела» Марией Бароновой и Владимиром Акименковым. В 2017 году Европейский суд по правам человека присудил Кавказскому компенсацию в размере 10 тысяч евро за нарушения во время задержания и суда.
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