В Москве избили фигуранта «болотного дела» Николая Кавказского

На фигуранта «болотного дела», правозащитника и члена партии «Яблоко» Николая Кавказского напали в центре Москвы. Как он сам сообщил в твиттере, вечером 24 мая его избили несколько человек около станции метро «Площадь Революции».

После нападения Кавказский обратился в ОВД «Китай-город», а после — в больницу, где врачи зафиксировали у него ушибы и ссадины.