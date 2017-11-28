ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Николаю Кавказскому

Европейский суд по правам человека
09:25, 28 ноября 2017
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Европейский суд по правам человека присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Николаю Кавказскому за нарушения во время задержания и суда.

Суд поддержал позицию адвокатов Кавказского, которые указали, что его поместили под арест до суда, хотя у обвиняемого была справка о хронических заболеваниях. Под домашний арест Кавказского отпустили только после ухудшения состояния здоровья.

ЕСПЧ признал, что в деле Кавказского российские власти нарушили запрет на бесчеловечное отношение (запрет на пытки) и право обвиняемого на судебное разбирательство в разумные сроки.

Кавказский в жалобе просил выплатить ему 70 тысяч евро за материальный и нематериальный ущерб.

Кавказского задержали в июне 2012 года, через месяц после беспорядков на Болотной площади. В 2013 году Кавказский был амнистирован.
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