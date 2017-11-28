ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Николаю Кавказскому
Европейский суд по правам человека присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Николаю Кавказскому за нарушения во время задержания и суда.
Суд поддержал позицию адвокатов Кавказского, которые указали, что его поместили под арест до суда, хотя у обвиняемого была справка о хронических заболеваниях. Под домашний арест Кавказского отпустили только после ухудшения состояния здоровья.
ЕСПЧ признал, что в деле Кавказского российские власти нарушили запрет на бесчеловечное отношение (запрет на пытки) и право обвиняемого на судебное разбирательство в разумные сроки.
Кавказский в жалобе просил выплатить ему 70 тысяч евро за материальный и нематериальный ущерб.
Кавказского задержали в июне 2012 года, через месяц после беспорядков на Болотной площади. В 2013 году Кавказский был амнистирован.