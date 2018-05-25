Спектакль «Театра.doc» в Петербурге отменили по звонку из ФСБ

Meduza
18:13, 25 мая 2018

Показ спектакля «Пытки» московского «Театра.doc» в Санкт-Петербурге отменили по просьбе арендатора площадки, на которой он должен был состояться, — пространства иммерсивного шоу «Безликие» на Дворцовой набережной. Показ был запланирован на 27 мая, в день города. «Театру.doc» об отмене сообщили вечером 25 мая.

Как рассказала «Медузе» режиссер «Театра.doc» и куратор спектакля Зарема Заудинова, представители площадки связались с продюсерами театра и сказали, что им поступило предписание из прокуратуры отменить спектакль. Показать предписание или прислать его фото менеджеры «Безликих» отказались. Кроме того, они заявили продюсерам театра, что директору проекта звонили из ФСБ и грозили закрыть площадку в случае, если спектакль «Театра.doc» на ней состоится.

Участники спектакля «Пытки» все равно намерены показать его в Санкт-Петербурге 27 мая. По словам Заремы Заудиновой, в настоящее время они ищут новую площадку и юридическую помощь, чтобы обеспечить безопасность своих гастролей.

Спектакль «Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича в «Театре.doc» основан на свидетельствах бывших политических заключенных, независимых журналистов, антифашистов и правозащитников, подвергавшихся пыткам полиции или ФСБ. В частности, в спектакле идет речь о фигурантах «Пензенского дела», которых, согласно их показаниям, пытают сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге.
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