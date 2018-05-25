«Сейчас у меня второй срок подряд». Путин пообещал не баллотироваться в президенты на следующих выборах

Россия 24
16:28, 25 мая 2018

Владимир Путин пообещал не нарушать Конституцию России, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин пообещал не участвовать в следующих выборах президента
Meduza
Владимир Путин был президентом России два срока в 2000-2008 годах, а затем на четыре года занял пост премьер-министра. В 2008 году Госдума приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, теперь уже шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.
В начале мая 2018 года парламент Чечни внес в Госдуму поправку к Конституции, которая позволяет одному человеку занимать пост президента три срока подряд.

Подробнее о предложении чеченских депутатов

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