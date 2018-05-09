Парламент Чечни предложил продлить полномочия президента РФ до трех сроков подряд

Парламент Чеченской республики
16:14, 9 мая 2018
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Чеченские парламентарии предложили внести изменения в Конституцию, которые позволят одному человеку занимать пост президента три срока подряд вместо нынешних двух. Об этом сообщается на сайте парламента Чечни.

Депутаты чеченского парламента рассмотрят вопрос о внесении законопроекта в Госдуму на заседании 10 мая.

Данная поправка не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Парламент Чеченской республики
В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от ограничения полномочий президента двумя сроками подряд, потому что, по его словам, в России сейчас нет альтернативы Путину.
18 марта Владимир Путин выиграл выборы, набрав рекордные 76,6% голосов. Нынешний президентский срок стал для него четвертым.
После окончания второго срока Путина в 2008 году президентский пост занял его соратник Дмитрий Медведев; Путин был назначен премьер-министром. В 2012 году он в третий раз избрался на пост президента, сделав Медведева премьером.
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