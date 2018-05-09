Парламент Чечни предложил продлить полномочия президента РФ до трех сроков подряд

Чеченские парламентарии предложили внести изменения в Конституцию, которые позволят одному человеку занимать пост президента три срока подряд вместо нынешних двух. Об этом сообщается на сайте парламента Чечни.

Депутаты чеченского парламента рассмотрят вопрос о внесении законопроекта в Госдуму на заседании 10 мая.