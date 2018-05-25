Пассажирский лайнер не смог приземлиться в Жуковском из-за военного самолета на ВПП
Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Onurair 24 мая не смог приземлиться в аэропорту Жуковский из-за того, что на взлетно-посадочной полосе находился военный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Военный самолет оказался на ВПП во время запланированного приземления пассажирского рейса из-за технических неполадок.
По словам источника агентства, принять самолет согласился аэропорт Домодедово. Лайнер приземлился там, но затем с пассажирами на борту вернулся в Жуковский, откуда уже убрали военный самолет, передает агентство.
Судя по данным сервиса FlightRadar24, самолет сделал несколько кругов над Жуковским, прежде чем отправиться в другой аэропорт. Перелет из Домодедово в Жуковский FlightRadar24 не зафиксировал. На онлайн-табло аэропорта Жуковский сказано, что рейс прибыл почти на 2,5 часа позже запланированного времени.
Аэропорт «Жуковский» располагается на территории аэродрома «Раменское» и использует общую с ним взлетно-посадочную полосу. Аэродром «Раменское» используется для испытательных полетов ЛИИ им. Громова и для полетов воздушных судов МЧС России.