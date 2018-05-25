Харви Вайнштейн арестован

Продолжение Вайнштейна выпустили под залог в миллион долларов

Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

JUST IN: Weinstein turns himself into police https://t.co/9CO2hvCSlX — Meg Wagner (@megwagner) May 25, 2018

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. Ожидается, что позднее в пятницу он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге. По данным New York Times, Вайнштейн заранее договорился с обвинением, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.