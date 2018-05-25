Харви Вайнштейн арестован
Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
JUST IN: Weinstein turns himself into police https://t.co/9CO2hvCSlX— Meg Wagner (@megwagner) May 25, 2018
Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. Ожидается, что позднее в пятницу он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге. По данным New York Times, Вайнштейн заранее договорился с обвинением, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.
Осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин. Продюсер, по их словам, делал это на протяжении многих десятилетий.
Помимо Нью-Йорка, против Вайнштейна ведутся уголовные расследования в Лос-Анджелесе и Лондоне.
Обвинения против Вайнштейна привели к масштабной кампании против домогательств в США и других странах Запада.