Харви Вайнштейн арестован

CNN
11:50, 25 мая 2018
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Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. Ожидается, что позднее в пятницу он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге. По данным New York Times, Вайнштейн заранее договорился с обвинением, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.

Осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин. Продюсер, по их словам, делал это на протяжении многих десятилетий.
Помимо Нью-Йорка, против Вайнштейна ведутся уголовные расследования в Лос-Анджелесе и Лондоне.
Обвинения против Вайнштейна привели к масштабной кампании против домогательств в США и других странах Запада.
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