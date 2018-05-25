Bellingcat: в переброске «Бука», сбившего MH17, участвовал офицер ГРУ Олег Иванников

Участники исследовательской группы Bellingcat в рамках совместного расследования с The Insider пришли к выводу, что Андрей Иванович с позывным «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования крушения рейса MH17 — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников 1967 года рождения.

Как выяснили в Bellingcat, Иванников с 2006 по 2008 год был министром обороны Южной Осетии. В 2014 году он уехал в зону украинского конфликта: там он координировал действия ЧВК Вагнера и отвечал за взаимодействие с администрацией ЛНР.

В Bellingcat рассказали, что после того как им удалось установить личность Иванникова, участники расследования несколько раз звонили ему по телефону, чтобы убедиться, что его голос совпадает с голосом «Ориона».

Представитель Bellingcat на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не представляет такой ситуации, при которой президент России Владимир Путин не знал бы о переброске военной техники через границу, и что это, на его взгляд, подпадает под статью УК РФ о развязывании агрессивной войны.