В Москве вооруженный мужчина захватил заложников в квартире

На востоке Москвы вооруженный мужчина удерживает в квартире своих соседей, семью из трех человек с ребенком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию и источники в правоохранительных органах.

«Находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трех человек, которые проживают в соседней комнате», — заявили в полиции. ТАСС сообщает о возможных пострадавших.

Полиция «проводит мероприятия по задержанию» злоумышленника.

Телеграм-канал Mash пишет, что его зовут Александр Боровой. По данным «МК», Боровой — художник, и у него был конфликт с сыном из-за жилья. Издание утверждает, что связалось с Боровым, и тот заявил, что требует появления «того офицера полиции, который решил дело не в его пользу».

По неподтвержденным данным, попавшая в заложники семья купила часть квартиры Борового у его «родственника», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На странице Борового в «Одноклассниках», ссылку на которую опубликовал TJ, есть несколько записей о его конфликте с «черными риэлторами», которые «профессионально работают с НЛП» и якобы пообещали «прийти к нему ночью и переселить».

В последнем на момент публикации новости посте, опубликованном в 19:28 по Москве, Боровой написал, что захватил заложников. «Мне только нужно задать несколько вопросов ментам: почему они не защитили меня от черных риэлторов?», — написал он (оригинальный текст с большим количеством опечаток).