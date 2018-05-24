Полиция задержала мужчину, захватившего семью в Москве. Один из заложников погиб
Один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы 24 мая, погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию.
Захватчика удалось задержать. По сообщению полиции, он ранил себя ножом, его везут в больницу.
Mash пишет, что погибшего звали Валерий Еремин. Его жена и ребенок, также взятые в заложники, не пострадали.
Заложников в квартире на улице Молостовых на востоке Москвы захватил, по данным СМИ, художник Александр Боровой. По неподтвержденным данным, он был пьян; заложниками были его соседи по квартире.
Предполагается, что у Борового был конфликт с сыном из-за жилья. На своей странице в «Одноклассниках» он написал, что его преследуют «черные риэлторы». Он заявил, что хочет спросить у полицейских, почему они «не защитили его».