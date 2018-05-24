Полиция задержала мужчину, захватившего семью в Москве. Один из заложников погиб

Один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы 24 мая, погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию.

Захватчика удалось задержать. По сообщению полиции, он ранил себя ножом, его везут в больницу.

Mash пишет, что погибшего звали Валерий Еремин. Его жена и ребенок, также взятые в заложники, не пострадали.