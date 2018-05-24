Полиция задержала мужчину, захватившего семью в Москве. Один из заложников погиб

Интерфакс
18:43, 24 мая 2018
Надежный источник

Один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы 24 мая, погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию.

Захватчика удалось задержать. По сообщению полиции, он ранил себя ножом, его везут в больницу.

Mash пишет, что погибшего звали Валерий Еремин. Его жена и ребенок, также взятые в заложники, не пострадали.

Заложников в квартире на улице Молостовых на востоке Москвы захватил, по данным СМИ, художник Александр Боровой. По неподтвержденным данным, он был пьян; заложниками были его соседи по квартире.
Предполагается, что у Борового был конфликт с сыном из-за жилья. На своей странице в «Одноклассниках» он написал, что его преследуют «черные риэлторы». Он заявил, что хочет спросить у полицейских, почему они «не защитили его».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Дональд Трамп напомнил Ким Чен Ыну, у кого больше ядерного оружия. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Сколько стоит в Европе один квадратный метр жилья. В одной картинке