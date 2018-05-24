Шувалов возглавил Внешэкономбанк

ТАСС
12:35, 24 мая 2018
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Бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов возглавил Внешэкономбанк. Соответствующее предложение он принял на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — заявил президент в беседе с Шуваловым.

«Спасибо за доверие, не подведем», — сказал Шувалов в ответ на предложение Путина возглавить ВЭБ.

ТАСС
Игорь Шувалов занимал пост первого вице-премьера десять лет. В новый состав правительства Дмитрия Медведева, объявленный в середине мая, Шувалов не вошел.
Шувалов сменит на посту председателя ВЭБа Сергея Горькова, который был назначен на эту должность в феврале 2016 года. По словам Путина, Горькову будут сделаны отдельные предложения по трудоустройству.
Внешэкономбанк — государственная корпорация, 100% которой принадлежит правительству РФ. Шувалов как первый вице-премьер входил в наблюдательный совет этого банка.

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