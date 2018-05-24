PornHub запустил VPN-сервис

VPNHub
17:42, 24 мая 2018
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Крупнейший порносайт мира PornHub запустил собственный VPN-сервис под названием VPNHub.

У сервиса есть бесплатная и платная версии. Последняя стоит 12,99 доллара в месяц, в ней более быстрое соединение и нет рекламы. Кроме того, в платной версии можно выбирать страны, через которые будет идти трафик (в бесплатной версии доступно подключение лишь к ближайшему серверу).

VPNHub не имеет ограничений по объему трафика. Разработчики также пообещали полную анонимность, заявив, что не будут собирать и хранить данные пользователей. VPNHub работает на платформах Mac, Windows, Android и iOS, но десктопные версии доступны только платным подписчикам.

VPNHub можно скачать в большинстве стран, кроме тех, которые находятся под санкциями США, включая Кубу, Иран и Судан. Также, предупреждают разработчики, в некоторых странах сервис может быть заблокирован.

В апреле и мае в России были заблокированы около 70 анонимайзеров и VPN-сервисов, которые, по данным Роскомнадзора, предоставляли доступ к мессенджеру Telegram. Он был заблокирован в России по решению суда после отказа представить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
С сентябре 2016 года по апрель 2017-го PornHub в России был заблокирован по решению суда, посчитавшему, что сайт нарушает закон о распространении порнографии.

Блокировка PornHub в России

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