Жителя Кургана арестовали по делу о призывах к экстремизму в телеграме

Управление Следственного комитета по Курганской области предъявило 51-летнему жителю Кургана обвинение в призывах к участию в массовых беспорядках 5 ноября 2017 года через мессенджер Telegram. Обвиняемый заключен под арест.

Как говорится в сообщении ведомства, уголовное дело в отношении курганца, чье имя не называется, расследуется по трем статьям УК РФ: «призывы к массовым беспорядкам», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «возбуждение ненависти либо вражды», предусматривающим штрафы и тюремные заключения на срок до двух, пяти и шести лет соответственно.

По версии следствия, в начале ноября 2017 года обвиняемый вступил в одну из публичных групп в мессенджере Telegram, «связанную с подготовкой к массовым беспорядкам, намеченным на 05.11.2017», и «умышленно размещал текстовые сообщения и сообщения-репосты», побуждающие к экстремистской деятельности, направленной на насильственное изменение основ конституционного строя России.