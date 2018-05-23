Жителя Кургана арестовали по делу о призывах к экстремизму в телеграме

Следственный комитет РФ
10:36, 23 мая 2018
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Управление Следственного комитета по Курганской области предъявило 51-летнему жителю Кургана обвинение в призывах к участию в массовых беспорядках 5 ноября 2017 года через мессенджер Telegram. Обвиняемый заключен под арест.

Как говорится в сообщении ведомства, уголовное дело в отношении курганца, чье имя не называется, расследуется по трем статьям УК РФ: «призывы к массовым беспорядкам», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «возбуждение ненависти либо вражды», предусматривающим штрафы и тюремные заключения на срок до двух, пяти и шести лет соответственно.

По версии следствия, в начале ноября 2017 года обвиняемый вступил в одну из публичных групп в мессенджере Telegram, «связанную с подготовкой к массовым беспорядкам, намеченным на 05.11.2017», и «умышленно размещал текстовые сообщения и сообщения-репосты», побуждающие к экстремистской деятельности, направленной на насильственное изменение основ конституционного строя России.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет РФ
5 ноября 2017 года запрещенное в России движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева попыталось вывести на улицы своих сторонников с требованием отставки президента Владимира Путина. Полиция задержала в семи российских городах 450 человек, в том числе около 300 человек в центре Москвы.
В апреле стало известно об уголовном деле в отношении юриста Дмитрия Третьякова из города Спасск-Дальний в Приморском крае, которого обвиняют в призывах к экстремизму за репост в телеграме записи журналиста Аркадия Бабченко.
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