Жителя Приморского края арестовали за репост в телеграме. Автора поста ни в чем не обвиняют

Юриста Дмитрия Третьякова из города Спасск-Дальний в Приморском крае арестовали за репост записи в телеграме. Третьякова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Об этом говорится в поступившем в «Медузу» пресс-релизе правозащиты «Открытой России», представляющей интересы Третьякова.

Поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко, посвященный анализу последствий антикоррупционных митингов 12 июня 2017 года. 13 июня Третьяков сделал репост записи Бабченко из его телеграм-канала в открытую телеграм-группу «Операция „Утка“», где общались сторонники Навального (в группе на тот момент состояли 596 человек). Репост он сопроводил комментарием «Согласен». Эксперты признали эту запись «призывом-воззванием к осуществлению экстремистской деятельности».

В январе 2018 года против Третьякова возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. 14 марта его задержали, а 16 марта по решению суда арестовали на два месяца. Юрист подал жалобу на арест, но 3 апреля она была отклонена. Третьяков не признает свою вину. Бабченко не является фигурантом дела, отмечает «МБХ медиа».

Сам журналист 4 апреля написал в телеграме, что после ареста Третьяков в письме попросил его помощи, «как минимум информационной». Бабченко попросил своих фолловеров расшарить пост с историей Третьякова и открыл сбор средств для него.

По данным «МБХ медиа», дело Третьякова является одним из первых в России за репост в телеграме.