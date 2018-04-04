Жителя Приморского края арестовали за репост в телеграме. Автора поста ни в чем не обвиняют

Meduza
13:42, 4 апреля 2018
Надежный источник

Юриста Дмитрия Третьякова из города Спасск-Дальний в Приморском крае арестовали за репост записи в телеграме. Третьякова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Об этом говорится в поступившем в «Медузу» пресс-релизе правозащиты «Открытой России», представляющей интересы Третьякова.

Поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко, посвященный анализу последствий антикоррупционных митингов 12 июня 2017 года. 13 июня Третьяков сделал репост записи Бабченко из его телеграм-канала в открытую телеграм-группу «Операция „Утка“», где общались сторонники Навального (в группе на тот момент состояли 596 человек). Репост он сопроводил комментарием «Согласен». Эксперты признали эту запись «призывом-воззванием к осуществлению экстремистской деятельности».

В январе 2018 года против Третьякова возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. 14 марта его задержали, а 16 марта по решению суда арестовали на два месяца. Юрист подал жалобу на арест, но 3 апреля она была отклонена. Третьяков не признает свою вину. Бабченко не является фигурантом дела, отмечает «МБХ медиа».

Сам журналист 4 апреля написал в телеграме, что после ареста Третьяков в письме попросил его помощи, «как минимум информационной». Бабченко попросил своих фолловеров расшарить пост с историей Третьякова и открыл сбор средств для него.

По данным «МБХ медиа», дело Третьякова является одним из первых в России за репост в телеграме.

Статья 280 Уголовного кодекса предусматривает до трех лет лишения свободы за публичные призывы к экстремизму; если такие призывы распространялись через интернет — до пяти лет лишения свободы.
Экстремистской деятельностью, в частности, считается «насильственное изменение основ конституционного строя». 
Ранее в России привлекали к ответственности, в основном, за репосты в социальной сети «ВКонтакте».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров дал уличный концерт в поддержку историка Юрия Дмитриева

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты