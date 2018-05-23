Верховный суд собирается освободить от уголовной ответственности за незаконное предпринимательство

Коммерсант
07:21, 23 мая 2018
Требует подтверждения

В рамках законопроекта о декриминализации отдельных составов преступлений, который готовит Верховный суд, из-под действия Уголовного кодекса может быть выведено незаконное предпринимательство. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», близкие к разработке законопроекта.

По данным собеседников издания, из уголовных в административные, кроме незаконного предпринимательства, также могут перейти «причинение ущерба» (ч. 1 ст. 165 УК РФ) и ряд других «предпринимательских статей», по которым и так предусмотрены штрафы и минимальные сроки наказания. Декриминализовать планируется и некоторые виды мошенничества, если их фигуранты впервые совершили преступление.

Согласовать возможность декриминализации крупных растрат или мошенничеств, по данным издания, участвующим в разработке законопроекта сторонам пока не удалось.

По данным источников «Ъ», близких к рабочей группе, обсуждается возможность частичной или полной декриминализации составов преступлений, отраженных в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующей заключение под стражу.

Коммерсант
По действующим законам, незаконное предпринимательство (статья 171 УК) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Максимальная санкция по части 1 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) — год лишения свободы.
В 2017 году, по данным Судебного департамента Верховного суда, по частям 1 и 2 ст. 171 в России были осуждены 146 человек. По всем «предпринимательским статьям» — 270,6 тысячи человек.
О том, что Верховный суд разрабатывает законопроект о декриминализации некоторых составов преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, заявил 22 мая глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Подробности Лебедев сообщать не стал, заявив лишь, что документ будет представлен в октябре.
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