Верховный суд собирается освободить от уголовной ответственности за незаконное предпринимательство

В рамках законопроекта о декриминализации отдельных составов преступлений, который готовит Верховный суд, из-под действия Уголовного кодекса может быть выведено незаконное предпринимательство. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», близкие к разработке законопроекта.

По данным собеседников издания, из уголовных в административные, кроме незаконного предпринимательства, также могут перейти «причинение ущерба» (ч. 1 ст. 165 УК РФ) и ряд других «предпринимательских статей», по которым и так предусмотрены штрафы и минимальные сроки наказания. Декриминализовать планируется и некоторые виды мошенничества, если их фигуранты впервые совершили преступление.

Согласовать возможность декриминализации крупных растрат или мошенничеств, по данным издания, участвующим в разработке законопроекта сторонам пока не удалось.