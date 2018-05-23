Верховный суд собирается освободить от уголовной ответственности за незаконное предпринимательство
В рамках законопроекта о декриминализации отдельных составов преступлений, который готовит Верховный суд, из-под действия Уголовного кодекса может быть выведено незаконное предпринимательство. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», близкие к разработке законопроекта.
По данным собеседников издания, из уголовных в административные, кроме незаконного предпринимательства, также могут перейти «причинение ущерба» (ч. 1 ст. 165 УК РФ) и ряд других «предпринимательских статей», по которым и так предусмотрены штрафы и минимальные сроки наказания. Декриминализовать планируется и некоторые виды мошенничества, если их фигуранты впервые совершили преступление.
Согласовать возможность декриминализации крупных растрат или мошенничеств, по данным издания, участвующим в разработке законопроекта сторонам пока не удалось.
По данным источников «Ъ», близких к рабочей группе, обсуждается возможность частичной или полной декриминализации составов преступлений, отраженных в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующей заключение под стражу.