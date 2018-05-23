В правительстве России из-за роста цен на бензин начали обсуждать снижение акцизов

В правительстве России начали обсуждать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо в связи с ростом цен, сообщили вечером 22 мая несколько российских СМИ.

Акцизы на тонну топлива предлагается снизить на 3000 рублей для бензина и на 2000 для дизельного топлива; цена литра должна понизиться соответственно на 2,2 и 1,7 рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

По информации газеты, акцизы могут быть снижены с 1 июля. Госдума может рассмотреть соответствующие поправки в текущую сессию, пишет РБК.

По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, из-за снижения акцизов бюджет может потерять во втором полугодии около 100 миллиардов рублей.