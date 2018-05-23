В правительстве России из-за роста цен на бензин начали обсуждать снижение акцизов
В правительстве России начали обсуждать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо в связи с ростом цен, сообщили вечером 22 мая несколько российских СМИ.
Акцизы на тонну топлива предлагается снизить на 3000 рублей для бензина и на 2000 для дизельного топлива; цена литра должна понизиться соответственно на 2,2 и 1,7 рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.
По информации газеты, акцизы могут быть снижены с 1 июля. Госдума может рассмотреть соответствующие поправки в текущую сессию, пишет РБК.
По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, из-за снижения акцизов бюджет может потерять во втором полугодии около 100 миллиардов рублей.
На заправках бензин с начала года подорожал на 3,4%, дизельное топливо — на 4,2%, по данным Росстата. Связано это с ростом цен на нефть и решением предыдущего состава правительства незапланированно поднять акцизы на топливо в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля, что существенно выше, чем предполагалось раньше.