В Белоруссии корреспондента «Украинского радио» приговорили к восьми годам колонии за шпионаж

Суд в Белоруссии признал виновным в шпионаже корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко. Украинец получил «более восьми лет» лишения свободы, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

Точный срок наказания Кизим не назвал.

Шаройко находится в СИЗО белорусского КГБ, где его недавно посещали жена и украинский консул, заявил Кизим. По словам посла, на условия содержания Шаройко не жалуется.