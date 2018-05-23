В Белоруссии корреспондента «Украинского радио» приговорили к восьми годам колонии за шпионаж
Суд в Белоруссии признал виновным в шпионаже корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко. Украинец получил «более восьми лет» лишения свободы, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.
Точный срок наказания Кизим не назвал.
Шаройко находится в СИЗО белорусского КГБ, где его недавно посещали жена и украинский консул, заявил Кизим. По словам посла, на условия содержания Шаройко не жалуется.
Шаройко был задержан в октябре 2017 года. По версии КГБ, он создал в Белоруссии агентурную сеть для сбора «сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Против Шаройко было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Он дал признательные показания, заявили в КГБ.
После задержания Шаройко Белоруссия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова. По данным КГБ, он курировал действия Шаройко. Белорусские спецслужбы заявили, что они оба работали на главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве опровергли, что Шаройко был их сотрудником на момент задержания.
Суд над Шаройко начался в феврале 2018 года. Он прошел в закрытом режиме.