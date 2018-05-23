Полиция Петербурга подала в суд на координатора «Открытой России». Он жаловался на нежелание расследовать кражу из его машины

Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга подало в суд на координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова из-за его поста в фейсбуке о нежелании полицейских расследовать кражу из его машины.

Как следует из слов Пивоварова, к нему подан иск о защите деловой репутации. Полицейские требуют удалить пост в фейсбуке и признать его не соответствующим действительности.

Машину Пивоварова обокрали 2 ноября 2017 года. На следующий день он написал в фейсбуке, что в полиции сразу не приступили к расследованию и он решил «сделать все самостоятельно». К вечеру того же дня он, по собственным словам, достал фотографии и видео, на которых видны лица грабителей и номер их машины, а на следующий день выяснил имена владельца автомобиля и человека, который был за рулем.

По словам активиста, когда он сообщил полученные данные полицейским, ему пообещали заняться расследованием лишь со следующей недели, поскольку «все силы будут брошены на пресечение ».

«У полиции нет времени расследовать преступление, все материалы по которому потерпевший сам собрал и принес к ним. <…> Отличная в городе ситуация на 4-5 ноября — криминал может радоваться, грабь, воруй, ничего не будет, все опера на митинг пойдут», — говорится в посте Пивоварова, который требуют опровергнуть полицейские.

Как пишет «Фонтанка», уголовное дело о краже из машины Пивоварова было возбуждено 8 ноября. Оно до сих пор не раскрыто.